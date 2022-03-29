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Австралия замораживает активы высокопоставленных российских коррупционеров

Флаг Австралии (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

МИД Австралии объявил о первом санкционном списке крупных российских коррупционеров. В списке присутствуют имена тех, кого раскрыл аудитор Сергей Магнитский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Австралии.

Адресные санкции затронут 39 российских политиков, олигархов и крупных бизнесменов. Ограничения подразумевают замораживание активов и запрет на поездки. Последнее гарантирует, что Австралия не станет убежищем для тех, чья деятельность уже заблокирована в других государствах.

Напомним, что Магнитский, российский юрист и налоговый консультант украинского происхождения, раскрыл крупную коррупционную схему в российских правоохранительных и налоговых органах. Он умер в тюрьме в ноябре 2009 года.

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