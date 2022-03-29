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Австралія заморожує активи високопоставлених російських корупціонерів

Прапор Австралії (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

МЗС Австралії оголосив про перший санкційний список великих російських корупціонерів. У списку присутні імена тих, кого розкрив аудитор Сергій Магнітський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Австралії.

Адресні санкції торкнуться 39 російських політиків, олігархів і великих бізнесменів. Обмеження передбачають заморожування активів і заборону на поїздки. Останнє гарантує, що Австралія не стане притулком для тих, чия діяльність вже заблокована в інших державах.

Нагадаємо, що Магнітський, російський юрист і податковий консультант українського походження, розкрив велику корупційну схему в російських правоохоронних і податкових органах. Він помер у в'язниці в листопаді 2009 року.

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