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Австралия забрала у России земельный участок под новое посольство, - ABC

Фото: Австралия забрала у России земельный участок под новое посольство (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Канберры забрали у России выделенную ранее землю, которая предназначалась под строительство нового посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC Australia.

Участок в центре Канберры был предоставлен в аренду российским дипломатам в 2008 году, а разрешение на строительство нового посольства выдали в 2011-м. По договору, Россия за 3 года должна была построить новое здание, однако так и не сделала этого.

Позиция российского руководства заключается в том, что строительство затянулось якобы из-за австралийских санкций, которые были введены за оккупацию Крыма в 2014 году.

Власти города решили, что недострой в премиальном квартале портит общую эстетику, в связи с чем решила применить свою политику "используй или потеряешь" и постановила, что россияне должны покинуть территорию в течение 20 дней.

Напомним, что в Британии требуют выдворить посольство РФ после призыва к казни украинских пленных.

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Австралия