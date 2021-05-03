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Австралия выделит деньги "на уход за детьми", чтобы вернуть женщин на работу

Новина українською → Австралия, Понедельник 03 мая 2021 03:44
Австралия выделит деньги "на уход за детьми", чтобы вернуть женщин на работу Фото: в Австралии правительство выделило деньги на уход за детьми (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Австралии выплаты будут получать женщины с детьми, которые вернутся на работу. На это правительство выделит 1,7 миллиарда австралийских долларов (1,31 миллиарда долларов).

Об этом пишет Reuters.

Известно, что выплаты будут получать семьи, где более одного ребенка посещает детские сады. При этом сумма выплат увеличивается с каждым ребенком от пяти лет.

В правительстве отметили, что выплат будут направлены для семей, которые хотят работать. Но при этом вынужденны тратить часть зарплаты на уход за ребенком.

"Сегодняшние меры... являются адресными, и они представляют собой инвестиции в укрепление нашей экономики и увеличение числа работающих женщин", - заявил казначей Джош Фриденберг.

Он также добавил, что по оценкам министерства финансов, дополнительные расходы увеличит объем экономики Австралии примерно на 1,5 миллиарда австралийских долларов в год. Пандемия коронавируса в стране привела к тому, что страна потеряла 2 триллиона австралийских долларов. Теперь власти делают все возможное, чтоб как можно больше людей смогли выйти на работу.

Напомним, в Австралии задумались об остановки полетов из Индии из-за опасного штамма коронавируса.

Также сообщалось, что Австралия попала в перечень стран, где коронавирус не так опасен.

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