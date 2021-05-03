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Австралія виділить гроші "на догляд за дітьми", щоб повернути жінок на роботу

Новость на русском → Австралія, Понеділок 03 травня 2021 03:44
Австралія виділить гроші "на догляд за дітьми", щоб повернути жінок на роботу Фото: в Австралії уряд виділив гроші на догляд за дітьми (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Австралії виплати отримуватимуть жінки з дітьми, які повернуться на роботу. На це уряд виділить 1,7 мільярда австралійських доларів (1,31 мільярда доларів).

Про це пише Reuters.

Відомо, що виплати отримуватимуть сім'ї, де більше однієї дитини відвідує дитячі садки. При цьому сума виплат збільшується з кожною дитиною від п'яти років.

В уряді зазначили, що виплат будуть спрямовані для сімей, які хочуть працювати. Але при цьому змушені витрачати частину зарплати на догляд за дитиною.

"Сьогоднішні заходи... є адресними, і вони являють собою інвестиції у зміцнення нашої економіки і збільшення числа працюючих жінок", - заявив скарбник Джош Фриденберг.

Він також додав, що за оцінками міністерства фінансів, додаткові витрати збільшить обсяг економіки Австралії приблизно на 1,5 мільярда Австралійських доларів на рік. Пандемія коронавірусу в країні призвела до того, що країна втратила 2 трильйони Австралійських доларів. Тепер влада робить все можливе, щоб якомога більше людей змогли вийти на роботу.

Нагадаємо, в Австралії задумалися про зупинку польотів з Індії через небезпечний штам коронавірусу.

Також повідомлялося, що Австралія потрапила до переліку країн, де коронавірус не такий небезпечний.

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