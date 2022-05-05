Австралия выделила почти 1,5 млрд долларов на модернизацию ВМС

Министр обороны Австралии Питер Даттон сообщил, что власти направили более 2 млрд австралийских долларов (1,4 млрд долларов) на переоснащение военно-морских сил страны. Средства пойдут на модернизацию своих систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Canberra Time .

В первую очередь переоснащение австралийского флота будет связано с зенитными управляемыми ракетами средней дальности Sea Sparrow (ESSM) Block 2, которые были закуплены у США.

Их первая партия прибыла в Австралию для тестирования, ракетами планируется оборудовать фрегаты класса Anzac и эсминцы класса Hobart, рассказал министр.

По его данным, некоторые компоненты этих ракет будут производиться на национальных оборонных заводах, что позволит австралийскому военно-промышленному комплексу стать более значимым на международном рынке вооружений.