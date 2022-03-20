Австралия ввела запрет на экспорт в РФ материалов для производства оружия и боеприпасов

Отмечается, что Россия получает от Австралии около 20% своих потребностей в глиноземе. Кроме того, РФ закупает алюминиевую руду, включая бокситы, для производства алюминия. Этот металл является основным компонентом для оружия и боеприпасов.

"Россия должна заплатить очень высокую цену за свою жестокость. Она должна заплатить эту цену экономически, она должна заплатить цену… и в дипломатическом плане", - заявил ранее премьер-министр Скотт Моррисон.

Санкции, вероятно, могут коснуться австралийско-британского концерна Rio Tinto Group, который занимает третье место в горнодобывающем секторе. Контрольный пакет акций этой компании принадлежит Queensland Alumina совместно с предприятием Rusal International, владельцем которого является российский олигарх Олег Дерипаски.

Стоит отметить, Австралия готовит для Украины пакет помощи, который включает 30 млн долларов в виде чрезвычайной гуманитарной помощи. Правительство также планирует пожертвовать уголь и дополнительную военную технику.