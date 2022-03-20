Австралія ввела заборону на експорт до РФ матеріалів для виробництва зброї та боєприпасів

Відзначається, що Росія отримує від Австралії близько 20% своїх потреб в глиноземі. Крім того, РФ закуповує алюмінієву руду, включаючи боксити, для виробництва алюмінію. Цей метал є основним компонентом для зброї та боєприпасів.

"Росія повинна заплатити дуже високу ціну за свою жорстокість. Вона повинна заплатити цю ціну економічно, вона повинна заплатити ціну... і в дипломатичному плані", - заявив раніше прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

Санкції, ймовірно, можуть торкнутися австралійсько-британського концерну Rio Tinto Group, який займає третє місце в гірничодобувному секторі. Контрольний пакет акцій цієї компанії належить Queensland Alumina спільно з підприємством Rusal International, власником якого є російський олігарх Олег Дерипаски.

Варто відзначити, Австралія готує для України пакет допомоги, який включає 30 млн доларів у вигляді надзвичайної гуманітарної допомоги. Уряд також планує пожертвувати вугілля та додаткову військову техніку.