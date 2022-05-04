Австралия ввела санкции против российских депутатов и чиновников "ЛДНР"

МИД Австралии в среду ввел санкции против 110 человек, включая высокопоставленных чиновников "ЛНР" и "ДНР", а также депутатов российского парламента, стремясь наказать Москву за признание независимости двух регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Австралии.

Министр иностранных дел Марис Пейн заявила, что Австралия внесла санкции против 34 сепаратистов, которые занимают руководящие должности в "ДНР" и "ЛНР". Под запрет попадают все финансовые операции с австралийскими контрагентами, операции с недвижимостью и пр.

"Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над частями Украины без санкции украинского правительства", — заявила Пейн.

Она также сообщила, что страна также ввела санкции в отношении 76 членов нижней палаты российского парламента, которые проголосовали за резолюцию, требующую от президента России Владимира Путина признания независимости "ЛНР" и "ДНР". Всего же с 24 февраля Австралия ввела санкции против 812 россиян.