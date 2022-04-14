Австралия ввела санкции против "Газпрома", КамАЗа и десятка других российских компаний

Австралийский санкционный список пополнился тринадцатью российскими компаниями. Среди самых известных – "Газпром", РЖД, КамАЗ и другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Review.
Также финансовые санкции наложены на судоходные предприятия "Севмаш" и "Объединенная судостроительная корпорация", концерн "Росэлектроника", производящий большую часть электронных компонентов в России и пр.
Суммарно австралийские санкции действуют в отношении 38 российских компаний. Австралия ввела первые санкции в отношении России еще в 2014 году, а после российского вторжения в Украину вслед за США отказалась от закупок российских энергоносителей.
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