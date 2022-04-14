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Австралія ввела санкції проти "Газпрому", КамАЗа і десятка інших російських компаній

Прапор Австралії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Австралійський санкційний список поповнився тринадцятьма російськими компаніями. Серед найвідоміших - "Газпром", РЖД, КамАЗ та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Review.

Також фінансові санкції накладені на судноплавні підприємства "Севмаш" і "Об'єднана суднобудівна корпорація", концерн "Роселектроніка", що виробляє більшу частину електронних компонентів в Росії та ін.

Сумарно австралійські санкції діють відносно 38 російських компаній. Австралія ввела перші санкції щодо Росії ще у 2014 році, а після російського вторгнення в Україну слідом за США відмовилася від закупівель російських енергоносіїв.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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АвстралияСанкції проти Росії