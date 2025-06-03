Австралія ввела обмеження на криптобанкомати: які та чому

Згідно із заявою, Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (Austrac), встановив ліміт у розмірі 3250 доларів США на внесення і зняття готівки в рамках нових заходів щодо захисту споживачів. Також Центр відмовився продовжувати реєстрацію одного постачальника криптобанкоматів.

"(Austrac - ред.) виявив тривожні тенденції, які підтвердили, що криптовалютні банкомати використовуються для шахрайських транзакцій", - заявив у своїй заяві генеральний директор Брендан Томас.

Крім того, Центр також запровадив "посилені зобов'язання з перевірки клієнтів, обов'язкові попередження про шахрайство та вимоги щодо більш надійного моніторингу транзакцій".

За останні кілька років в Австралії спостерігається "бум" криптобанкоматів . За даними Austrac, зараз у країні понад 1800 "машин" порівняно з 23 у 2019 році. Клієнти у віці 50 років і старше здійснили майже 72% усіх транзакцій у криптобанкоматах за вартістю, а на клієнтів у віці від 60 до 70 років припадає 29%.

Наприкінці минулого року Austrac попередив, що криптовалюти становлять підвищений кримінальний ризик. У вівторок агентство заявило, що також очікує, що біржі цифрових валют розглянуть можливість введення обмежень, аналогічних оголошеним, якщо вони приймають готівку за криптовалютні транзакції.

"Я б попередив будь-кого, кого просять скористатися одним із цих пристроїв, щоб відправити комусь гроші, - зупинитися і двічі подумати", - додав Томас.