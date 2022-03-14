Австралия ввела новый пакет санкций против российских олигархов

Всего под санкции попали 33 человека, в том числе владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления авиакомпании "Россия" Дмитрий Лебедев и пр.

Под австралийские санкции также попали председатель Ростеха и член Высшего совета "Единой России" Сергей Чемезов; основатель и крупнейший акционер "Альфа-групп" Михаил Фридман; президент "Транснефти" Николай Токарев; председатель Международного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко; председатель ВЭБ Игорь Шувалов, а также исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Объявленные сегодня санкции усиливают приверженность Австралии санкциям в отношении тех людей, которые накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в заявлении Маризы Пейн, министра иностранных дел Австралии.

К новым санкциям Австралию подтолкнул ракетный удар России по Яворивскому полигону. В результате нападения погибло по меньшей мере 35 человек и более 130 получили ранения.