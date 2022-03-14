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Австралія ввела новий пакет санкцій проти російських олігархів

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Понеділок 14 березня 2022 05:11
Австралія ввела новий пакет санкцій проти російських олігархів Міністр закордонних справ Австралії (Фото: warontherocks.com)
Автор: Константин Широкун

У понеділок Австралія оголосила про нові санкції проти російських олігархів, ключових бізнесменів і членів їх сімей. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Всього під санкції потрапили 33 людини, в тому числі власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, генеральний директор" Газпрому "Олексій Міллер, голова правління авіакомпанії "Росія" Дмитро Лебедєв та ін.

Під австралійські санкції також потрапили голова Ростеху і член Вищої ради "Єдиної Росії" Сергій Чемезов; засновник і найбільший акціонер "Альфа-Груп" Михайло Фрідман; президент "Транснафти" Микола Токарєв; голова Міжнародного аеропорту Шереметьєво Олександр Пономаренко; голова веб Ігор Шувалов, а також виконавчий директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

"Оголошені сьогодні санкції посилюють прихильність Австралії санкціям щодо тих людей, які накопичили величезний особистий стан і мають економічне і стратегічне значення для Росії, в тому числі в результаті їх зв'язків з президентом Росії Володимиром Путіним", — йдеться в заяві Марізи Пейн, міністра закордонних справ Австралії.

До нових санкцій Австралію підштовхнув ракетний удар Росії по Яворівському полігону. В результаті нападу загинуло щонайменше 35 осіб і понад 130 отримали поранення.

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