Австралия во второй раз аннулировала визу теннисисту Джоковичу. Его депортируют из страны

По информации СМИ, соответствующее решение принял лично австралийский министр иммиграции Алекс Хоук.

Так, по решению главы ведомства, виза спортсмена была повторно аннулирована и ему придется покинуть страну в ближайшее время.

Вместе с тем, Новаку Джоковичу будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года.

Указано, что юристы Джоковича планируют обжаловать решение.