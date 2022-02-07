Австралия впервые за два года откроет границы для туристов: известна дата

Австралия откроет свои границы для вакцинированных двумя дозами вакцины от коронавируса. Решение вступит в силу с 21 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Скотт Моррисон, отметив, что прошло почти два года с тех пор, как Австралия приняла решение закрыть границы.
"Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех владельцев оставшихся виз 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну", - рассказал он.
В свою очередь министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс добавила, что невакцинированным туристам придется подавать заявление, чтобы приехать в страну, и пройти карантин в отеле, если им будет предоставлено разрешение на въезд в страну.
Напомним, что с марта 2020 года в Австралии действуют одни из самых строгих пограничных правил в мире в частности, страна полностью закрыла свои границы для иностранных туристов.
Добавим, ранее премьер-министр Австралии заявлял, что страна не будет принимать иностранных туристов как минимум до 2022 года из-за пандемии коронавируса.