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Австралія відправляє на утилізацію гелікоптери, які запросила Україна, - ЗМІ

Ілюстративне фото (army.gov.au)
Автор: Валерія Поліщук

Австралія вирішила розібрати й утилізувати відставні вертольоти Taipan замість того, щоб відправити їх в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

У вересні минулого року вертольоти MRH-90 австралійської армії були зняті з озброєння на 14 місяців раніше запланованого терміну, після того, як за два місяці до цього під час навчань у Квінсленді розбилися чотири військовослужбовці.

Спочатку їх планували зняти з озброєння у 2037 році, але у цього вертольота європейської розробки були проблеми, які призводили до "посадки" всього парку протягом багатьох років.

Україна подала офіційний запит на постачання MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на те, що в літака є документально підтверджені проблеми з безпекою та експлуатацією.

Видання зазначає, що уряд Австралії має намір утилізувати 45 вертольотів. 

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко сказав, що він "сподівається, що все ще є можливість (передачі гелікоптерів, - ред.)... тому що ми поки що не отримали жодної відповіді".

На вторинному ринку кожен вертоліт коштує близько 20 млн доларів.

NH90 Taipan

Двомоторний багатоцільовий військовий вертоліт середнього розміру. NH90 є першим серійним гелікоптером, повністю оснащеним електронним управлінням управлінням польотом. Існує два основних варіанти: тактичний транспортний гелікоптер (TTH) для використання в армії та військово-морський фрегат-вертоліт НАТО (NFH).

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