RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австралия отправляет на утилизацию вертолеты, которые запросила Украина, - СМИ

Иллюстративное фото (army.gov.au)
Автор: Валерия Полищук

Австралия решила разобрать и утилизировать отставные вертолеты Taipan вместо того, чтобы отправить их в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

В сентябре прошлого года вертолеты MRH-90 австралийской армии были сняты с вооружения на 14 месяцев раньше запланированного срока, после того как за два месяца до этого во время учений в Квинсленде разбились четыре военнослужащих.

Изначально их планировали снять с вооружения в 2037 году, но у этого вертолета европейской разработки были проблемы, которые приводили к "посадке" всего парка в течение многих лет.

Украина подала официальный запрос на поставку MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на то, что у самолета имеются документально подтвержденные проблемы с безопасностью и эксплуатацией.

Издание отмечает, про правительство Австралии намерено утилизировать 45 вертолетов. 

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что он "надеется, что все еще есть возможность (передачи вертолетов, - ред.)... потому что мы пока не получили никакого ответа".

NH90 Taipan

Двухмоторный многоцелевой военный вертолет среднего размера. NH90 является первым серийным вертолетом, полностью оснащенным электронное управление управлением полетом. Существует два основных варианта: тактический транспортный вертолет (TTH) для использования в армии и военно-морской фрегат-вертолет НАТО (NFH).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстралияВойна России против Украины