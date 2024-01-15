Австралия отправляет на утилизацию вертолеты, которые запросила Украина, - СМИ

Австралия решила разобрать и утилизировать отставные вертолеты Taipan вместо того, чтобы отправить их в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.
В сентябре прошлого года вертолеты MRH-90 австралийской армии были сняты с вооружения на 14 месяцев раньше запланированного срока, после того как за два месяца до этого во время учений в Квинсленде разбились четыре военнослужащих.
Изначально их планировали снять с вооружения в 2037 году, но у этого вертолета европейской разработки были проблемы, которые приводили к "посадке" всего парка в течение многих лет.
Украина подала официальный запрос на поставку MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на то, что у самолета имеются документально подтвержденные проблемы с безопасностью и эксплуатацией.
Издание отмечает, про правительство Австралии намерено утилизировать 45 вертолетов.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что он "надеется, что все еще есть возможность (передачи вертолетов, - ред.)... потому что мы пока не получили никакого ответа".
Двухмоторный многоцелевой военный вертолет среднего размера. NH90 является первым серийным вертолетом, полностью оснащенным электронное управление управлением полетом. Существует два основных варианта: тактический транспортный вертолет (TTH) для использования в армии и военно-морской фрегат-вертолет НАТО (NFH).
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