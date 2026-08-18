Австралія та Японія випробували лазерну зброю Boobook: перші деталі

Де і як проходили випробування

Польові випробування системи відбулися на полігоні Cultana в Південній Австралії та на об'єкті Edinburgh Групи оборонної науки і технологій (DSTG) - головного наукового агентства австралійського оборонного відомства.

Boobook став першим спільним проєктом розробки між оборонною промисловістю Австралії та Японії, збудованим на понад 20-річному досвіді DSTG у сфері лазерних технологій.

У проєкті також задіяні компанія Mitsubishi Electric Australia та її токійська материнська структура Mitsubishi Electric Corporation. У DSTG зазначили, що система призначена для посилення можливостей спостереження, проте не розкрили конкретні параметри потужності, дальності чи інші технічні характеристики, отримані під час випробувань.

Проєкт реалізується на тлі домовленостей прем'єр-міністрів Австралії та Японії Ентоні Албанезі та Санае Такаїчі від 4 травня про розширення оборонної та безпекової співпраці між країнами.

Інвестиції та подальші плани

"Цей проєкт демонструє тісну співпрацю з Японією для розробки передових технологій, які відповідають реальним потребам австралійських збройних сил", — заявив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой.

За його словами, Boobook - це більше, ніж технологічний проєкт: він є практичним прикладом зростання оборонно-промислового партнерства між Австралією та Японією.

Mitsubishi Electric Australia будує новий завод у Ридалмірі (штат Новий Південний Уельс) для масштабного виробництва системи в Австралії - інвестиція становить 70 мільйонів доларів.

Компанія повідомила, що об'єкт розмістить новий оборонний підрозділ MEA Defence Division і розширить локальний доступ до ширшого портфеля оборонних технологій Mitsubishi Electric.

DSTG раніше також вела окремі розробки у сфері високоенергетичних лазерів, зокрема угоду 2023 року з QinetiQ Australia, яка у 2025 році дала перший масштабований прототип потужного лазерного оптичного тракту. Уряд Австралії поки не назвав терміни наступного етапу розробки Boobook чи виходу системи на етап оперативних випробувань.