Австралія та Нова Зеландія приєднались до PURL і заявили про внески для України

Про фінансову допомогу від Нової Зеландії пізніше написав у Facebook посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

З його слів слідує, що Нова Зеландія здійснить внесок у PURL на 15 мільйонів новозеландських доларів (8,7 мільйона доларів США), що підтвердили міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс та міністр оборони Джудіт Коллінз.

Австралія ж кошти розподілить не тільки до PURL. 95 мільйонів австралійських доларів (або 63 млн доларів США) включають:

50 млн австралійських доларів для PURL;

2 млн австралійських доларів для Коаліції дронів;

43 млн австралійських доларів на військове обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні станції протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойового інженерного забезпечення.

"Розподіл тягаря (фінансів за зброю для України - ред.) зараз набагато кращий, ніж був, скажімо, 4 або 6 тижнів тому. І той факт, що зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не входять до НАТО, але є близькими партнерами Альянсу через Індо-Тихоокеанський регіон, що вони також зараз зобов'язалися (бути в складі PURL). Це справді чудова новина, і це дає нам стабільний потік зброї в Україну з необхідних запасів США", - зазначив Рютте.