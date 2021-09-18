Австралія шкодує про відкликання французького посла. Це заявив представник австралійського міністра закордонних справ Маріс Пейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sydney Morning Herald .

"З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проект Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням", - йдеться в повідомленні.

У той же час Австралія цінує відносини з Францією і вважає її важливим партнером, що забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми сподіваємося на нову взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі спільних цінностей", - додають в Канберрі.