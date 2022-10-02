UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Австралія розширила санкції проти Росії: хто увійшов до списку

Фото: Австралія розширила санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Австралія ввела адресні санкції та заборону на поїздки щодо 28 призначених Росією гауляйтерів, міністрів та високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нові санкції націлені на осіб, які, за заявою уряду Австралії, порушують міжнародне право, щоб узаконити дії Росії в Україні за допомогою "фіктивних "референдумів", дезінформації та залякування".

"Ці додаткові санкції підкріплюють рішучий протест Австралії проти дій президента РФ Володимира Путіна та тих, хто виконує його накази", - йдеться у заяві.

Канберра також подала до Міжнародного суду на підтримку позову, порушеного Україною проти Росії за порушення Конвенції про геноцид.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти Росії за анексію територій.

Також санкції проти Росії за анексію українських територій також розширила Велика Британія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація