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Австралія розчарована видачею Цемаха Росії

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 01:40
Австралія розчарована видачею Цемаха Росії
Фото: Володимир Цемах (скрін відеотрансляції youtube.com)

Австралія вважає, що отримати доступ до Цемаха буде складніше на території РФ

Австралія прокоментувала рішення України видати російській стороні Володимира Цемаха, який є свідком у розслідуванні катастрофи літака рейсу MH17. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Міністрерство закордонних справ Австралії.

Зокрема, в МЗС заявили, що визнають важливість для України обміну з Росією утримуваними громадянами і вітають звільнення 35 українських громадян, включаючи 24 моряка, затриманих в Азовському морі в листопаді минулого року.

"Ми визнаємо страждання, які вони та їх сім'ї перенесли, і розуміємо їх щастя після повернення додому. Проте Австралія розчарована тим, що в обмін був включений Володимир Цемах, людина, що представляє інтерес у зв'язку з катастрофою MH17", - зазначено в заяві.

Також в МЗС нагадали, що раніше просили уряд України забезпечити, щоб Цемах залишався доступним для допиту слідчими Об'єднаної слідчої групи (JIT), включаючи федеральну поліцію Австралії.

"Ми визнаємо, що Україна зіткнулася з величезним тиском з боку Російської Федерації, щоб включити Цемаха в цей обмін. Однак забезпечити правосуддя Цемаха буде складніше, якщо він знаходиться в Росії", - додали в австралійському МЗС.

За даними відомства, протягом чотирьох років Австралія виділила 50,3 млн доларів на підтримку судових засідань і розслідувань для того, щоб близькі жертви могли реально брати участь у судових розглядах в Нідерландах.

Нагадаємо, Юрій Луценко, який був генеральним прокурором України під час затримання Цемаха, заявив, що фігурант справи про катастрофу рейсу MH17 відмовився співпрацювати зі слідством. Екс-бойовика допитали перед обміном з Росією, проте співпрацювати зі слідством Цемах відмовився.

Також Нідерланди звернулися до РФ з проханням видати їм Цемаха.

США вітають обмін полоненими між Україною і Росією Цемах відмовився від угоди зі слідством, - Луценко
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