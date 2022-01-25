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Австралия рассматривает введение новых санкций против РФ, - глава МИД

Автор: Иванна Шовкун

Власти Австралии рассматривают введение дополнительных санкций против Российской Федерации. Их готовят на случай вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Australian Financial Review.

По словам министра иностранных дел, министра по делам женщин Австралии Марис Пейн, новые санкции являются потенциальным инструментом, который Австралия может использовать в сотрудничестве со странами-единомышленниками.

"Страны Запада не будут воспринимать "травлю" со стороны президента РФ Владимира Путина", - сказала политик.

Она отметила, что правительство Австралии также рассматривает возможность предоставления помощи Украине в сфере кибербезопасности, однако прямая военная помощь в настоящее время не рассматривается.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов раскритиковал отказ Запада от превентивных санкций против России на фоне угрозы вторжения в Украину. По его словам, однажды такая позиция уже привела к оккупации территории.

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