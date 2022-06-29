Австралия рассматривает возможность открытия посольства в Киеве

По его словам о возобновлении работы посольства появится больше информации "в ближайшие дни или недели".

"Мы хотели бы иметь там присутствие на земле для оказания помощи и быть в состоянии обеспечить это присутствие на земле", - сказал Альбанезе.

Он также осудил российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек.

"Это гражданская цель. Это подтверждает зверства, совершаемые Россией в этой незаконной агрессивной войне", - сказал Албанезе,

Посольство Австралии приостановило работу 13 февраля 2022 года.

Напомним, что в столице уже возобновили работу 50 представительств.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанезе в Киев. Австралийский политик приглашение принял и может совершить визит в украинскую столицу после саммита НАТО.