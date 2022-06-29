Австралія розглядає можливість відкриття посольства в Києві
Австралія розглядає питання про відкриття свого посольства в Києві, заявив у вівторок прем'єр-міністр Ентоні Албанезе.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.
За його словами про відновлення роботи посольства з'явиться більше інформації "в найближчі дні або тижні".
"Ми хотіли б мати там присутність на землі для надання допомоги і бути в змозі забезпечити цю присутність на землі", - сказав Альбанезе.
Він також засудив російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці, в результаті якого загинули щонайменше 18 осіб.
"Це громадянська мета. Це підтверджує звірства, що здійснюються Росією в цій незаконній агресивній війні", - сказав Албанезе,
Посольство Австралії призупинило роботу 13 лютого 2022 року.
Нагадаємо, що у столиці вже відновили роботу 50 представництв.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Австралії Ентоні Альбанезе до Києва. Австралійський політик запрошення прийняв і може здійснити візит в українську столицю після саміту НАТО.