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Австралія розглядає можливість відкриття посольства в Києві

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Канберра, Середа 29 червня 2022 03:40
Австралія розглядає можливість відкриття посольства в Києві Фото: Ентоні Альбанезе, прем'єр-міністр Австралії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Австралія розглядає питання про відкриття свого посольства в Києві, заявив у вівторок прем'єр-міністр Ентоні Албанезе.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

За його словами про відновлення роботи посольства з'явиться більше інформації "в найближчі дні або тижні".

"Ми хотіли б мати там присутність на землі для надання допомоги і бути в змозі забезпечити цю присутність на землі", - сказав Альбанезе.

Він також засудив російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці, в результаті якого загинули щонайменше 18 осіб.

"Це громадянська мета. Це підтверджує звірства, що здійснюються Росією в цій незаконній агресивній війні", - сказав Албанезе,

Посольство Австралії призупинило роботу 13 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що у столиці вже відновили роботу 50 представництв.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Австралії Ентоні Альбанезе до Києва. Австралійський політик запрошення прийняв і може здійснити візит в українську столицю після саміту НАТО.

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