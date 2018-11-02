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Избранный президент Бразилии решил перенести посольство в Иерусалим

Новости » Политика    02.11.2018 - 01:24
Фото: Жаир Болсонару (brasil.elpais)
Фото: Жаир Болсонару (brasil.elpais)

Жаир Болсонару намерен перенести посольство в Иерусалим

Новый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Болсонару.

"Как было заявлено ранее в ходе нашей кампании, мы намерены перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль - суверенное государство, и мы уважаем это", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Австралия открыта к признанию Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства.

Также Чехия в ноябре откроет "Чешский дом"в Иерусалиме, что станет первым шагом к переносу чешского посольства в этот город. 

Руководство Чехии обсудило подготовку стратегического диалога с Израилем, в том числе совместные проекты и цели. Также высшие должностные лица договорились о регулярных межправительственных консультациях с Израилем для развития двусторонних отношений.

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Новости Украины БразилияпосольствоИерусалимПрезидент
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