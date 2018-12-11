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Австралія визнає Єрусалим столицею Ізраїлю, - CBS

Новини » Політика    11.12.2018 - 14:54
Австралія визнає Єрусалим столицею Ізраїлю, - CBS
Фото: прем'єр Австралії Скотт Моррісон (з відкритих джерел)

Рішення про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю оголосять найближчим часом

Уряд Австралії ухвалив рішення про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, проте оголосить про це офіційно на засіданні Ради австралійських урядів (COAG) у середу, 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Повідомляється, що в понеділок вузький кабінет з питань національної безпеки схвалив визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, а сьогодні дане рішення мали озвучити на засіданні уряду на чолі з прем'єром Скоттом Моррісоном.

Також повідомляється, що Австралія не буде поки переносити своє посольство в Єрусалим, а відкриє там консульство. Це обумовлено високою вартістю переїзду.

Нагадаємо, в жовтні Моррісон заявляв, що Австралія відкрита до визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

На початку листопада обраний президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що має намір перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Крім того, планувалося, що Чехія в листопаді відкриє "Чеський дім" в Єрусалимі, що стане першим кроком до перенесення посольства в це місто.

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