Австралія визнає Єрусалим столицею Ізраїлю, - CBS

Рішення про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю оголосять найближчим часом
Уряд Австралії ухвалив рішення про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, проте оголосить про це офіційно на засіданні Ради австралійських урядів (COAG) у середу, 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.
Повідомляється, що в понеділок вузький кабінет з питань національної безпеки схвалив визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, а сьогодні дане рішення мали озвучити на засіданні уряду на чолі з прем'єром Скоттом Моррісоном.
Також повідомляється, що Австралія не буде поки переносити своє посольство в Єрусалим, а відкриє там консульство. Це обумовлено високою вартістю переїзду.
Нагадаємо, в жовтні Моррісон заявляв, що Австралія відкрита до визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.
На початку листопада обраний президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що має намір перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Крім того, планувалося, що Чехія в листопаді відкриє "Чеський дім" в Єрусалимі, що стане першим кроком до перенесення посольства в це місто.