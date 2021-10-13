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Австралия построит луноход: что он будет делать

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Австралии выделит на создание лунохода 50 млн долларов. Этот луноход будет включен в программу исследований, договоренность о которой достигнута Австралией с американским космическим агентством NASA.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт австралийского правительства.

Полуавтоматический луноход будет собирать образцы грунта на Луне, который содержит окислы, и с помощью специального оборудования, NASA собирается выделять из этого грунта кислород.

"Это ключевой шаг к установлению самодостаточного человеческого присутствия на Луне и поддержке будущих миссий на Марс", - сообщили в правительстве Австралии.

К 2030 году власти Австралии хотят утроить масштаб космического сектора, ожидая от него поступления 12 млрд долларов и создания 20 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

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Австралия