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Австралія побудує місяцехід: що він буде робити

Автор: Анастасія Рокитна

Уряд Австралії виділить на створення місяцеходу 50 млн доларів. Цей місяцехід буде включений в програму досліджень, домовленість про яку досягнута Австралією з американським космічним агентством NASA.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт австралійського уряду.

Напівавтоматичний місяцехід буде збирати зразки грунту на Місяці, який містить оксиди, і за допомогою спеціального обладнання, NASA збирається виділяти з цього грунту кисень.

"Це ключовий крок до встановлення самодостатньої людської присутності на Місяці і підтримки майбутніх місій на Марс", - повідомили в уряді Австралії.

До 2030 року влада Австралії хоче потроїти масштаб космічного сектора, очікуючи від нього надходження 12 млрд доларів і створення 20 тисяч нових робочих місць для висококваліфікованих фахівців.

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Австралия