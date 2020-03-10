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Австралия подала иск против Facebook из-за вмешательства в частную жизнь

Новости » Политика     10.03.2020 - 08:44
Австралия подала иск против Facebook из-за вмешательства в частную жизнь
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Личные данные австралийских пользователей Facebook были раскрыты

Австралийские власти подали иск в федеральный суд страны на компанию Facebook из-за нарушения закона о конфиденциальности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу правительства Австралии.

Как сообщается, личные данные австралийских пользователей Facebook были раскрыты программой This is Your Digital Life с иной целью, чем та, для которой официально собиралась информация. И это является нарушением закона о конфиденциальности 1988 года. Информация могла быть раскрыта для Cambridge Analytica и использована в политических целях и в интересах третьей стороны.

"Правительственный уполномоченный по вопросам информации подал иск против Facebook в федеральный суд, утверждая, что эта социальная сеть совершила серьезные и неоднократные вмешательства в частную жизнь вопреки закону Австралии о конфиденциальности", - сказано в сообщении.

Еще одной претензией к соцсети является то, что дизайн платформы не предоставил возможность пользователям контролировать способ раскрытия их данных.

Напомним, орган по защите данных Турции наложил на социальную сеть Facebook штраф в размере 280 тысяч долларов за нарушение законодательства страны о личных данных.

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