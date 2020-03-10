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Австралія подала позов проти Facebook через втручання в приватне життя

Новини » Політика     10.03.2020 - 08:44
Австралія подала позов проти Facebook через втручання в приватне життя
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Особисті дані австралійських користувачів Facebook були розкриті

Австралійська влада подала позов у федеральний суд країни на компанію Facebook через порушення закону про конфіденційність. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду Австралії.

Як повідомляється, особисті дані австралійських користувачів Facebook були розкриті програмою This is Your Digital Life з іншою метою, ніж та, для якої офіційно збиралася інформація. І це є порушенням закону про конфіденційність 1988 року. Інформація могла бути розкрита для Cambridge Analytica і використана в політичних цілях та в інтересах третьої сторони.

"Урядовий уповноважений з питань інформації подав позов проти Facebook в федеральний суд, стверджуючи, що ця соціальна мережа зробила серйозні і неодноразові втручання в приватне життя всупереч закону Австралії про конфіденційність", - сказано в повідомленні.

Ще однією претензією до соцмережі є те, що дизайн платформи не надав користувачам можливість контролювати спосіб розкриття їх даних.

Нагадаємо, орган із захисту даних Туреччини наклав на соціальну мережу Facebook штраф у розмірі 280 тисяч доларів за порушення законодавства країни особистих даних.

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