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Австралия планирует ввести карантин для полностью вакцинированных туристов, но не везде

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Сидней, Пятница 17 сентября 2021 08:22
Австралия планирует ввести карантин для полностью вакцинированных туристов, но не везде Фото: Австралия планирует ввести карантин для полностью вакцинированных туристов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Австралия готовится открыть свои границы для иностранцев. В связи с чем власти готовятся представить систему "домашнего карантина", которая будет касаться полностью вакцинированных от COVID-19 путешественников в самом густонаселенном городе Сиднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что ввести такое нововведение могут уже в конце этого месяца. Так, вакцинированные иностранцы по приезду должны установить на мобильный телефон приложение, которое будет контролировать прохождение ими семидневного карантина.

"Это следующий шаг в нашем плане безопасного открытия границ. Такое испытание может установить стандарт того, как "мы живем с COVID-19", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Австралия закрыла свои границы в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса, разрешив въезд только своим постоянным жителям, которые по приезду должны пройти обязательный двухнедельный карантин в отеле за свой счет.

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Австралия Сидней Карантин Коронавирус
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