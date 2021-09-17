Австралія планує ввести карантин для повністю вакцинованих туристів, але не всюди
Австралія готується відкрити свої кордони для іноземців. У зв'язку з чим влада готується представити систему "домашнього карантину", яка стосуватиметься повністю вакцинованих від COVID-19 мандрівників у найбільш густонаселеному місті Сіднеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вказано, що ввести таке нововведення можуть вже в кінці цього місяця. Так, вакциновані іноземці по приїзду мають встановити на мобільний телефон додаток, який буде контролювати проходження особою семиденного карантину.
"Це наступний крок в нашому плані безпечного відкриття кордонів. Таке випробування може встановити стандарт того, як "ми живемо з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що Австралія закрила свої кордони в березні 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу, дозволивши в'їзд тільки своїм постійним мешканцям, які по приїзду повинні пройти обов'язковий двотижневий карантин в готелі своїм коштом.