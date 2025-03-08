Австралія підтримала план Британії щодо "коаліції охочих" для України

Австралія готова розглянути участь у "коаліції охочих" для підтримки України. Цю ініціативу раніше запропонував прем'єр Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За даними видання, Стармер привітав "готовність Австралії розглянути можливість участі в Коаліції охочих для України". В офісі прем'єр-міністра Британії повідомили, що це сталось під час телефонної розмови сьогодні вранці.

Ініціатива "коаліції охочих" стала ключовою темою виступу Стармера після зустрічі європейських лідерів у Лондоні минулих вихідних, де обговорювалося майбутнє України.

Стармер зазначив, що ця ініціатива може передбачати присутність військових в Україні у разі припинення вогню.

Варто відмітити, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі написав у соцмережі X, що провів "гарну" розмову зі Стармером.

За його словами, вони підтвердили свою "відданість хороброму народу України у захисті його суверенітету та міжнародного права".