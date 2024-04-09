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В Австралії вимагають перенаправити "брудні гроші" Росії у розмірі 9 млрд доларів Україні

Вівторок 09 квітня 2024 12:25
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В Австралії вимагають перенаправити "брудні гроші" Росії у розмірі 9 млрд доларів Україні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Австралійська еліта вимагає конфіскувати 9 млрд доларів російських активів, заморожених владою Австралії, і спрямувати їх на фінансову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sydney Morning Herald.

Група, до якої входять колишні прем'єр-міністри, бізнесмени, профспілкові та військові лідери, а також колишні дипломати, звернулася з листом до скарбника Джима Чалмерса, закликаючи його розглянути кілька варіантів переспрямування мільярдів "брудних грошей", що зберігаються в Австралії з моменту введення санкцій проти російських олігархів та інших осіб, які вважаються посібниками вторгнення та окупації України.

Відомі австралійці з організації "Мережа прихильників України" закликають спрямувати заморожені російські активи в Україну.

Дискусії про використання російських активів активізувалися в міру того, як сили диктатора Володимира Путіна набирають обертів на полі бою, його ВПС наносять удари по українським військам і містам, а Конгрес США затягує із затвердженням багатомільярдного пакета допомоги.

На тлі дедалі більшої критики відсутності військової та гуманітарної допомоги з боку Австралії організація "Мережа прихильників України" звернулася до уряду з проханням приєднатися до інших країн у розробці правових варіантів використання суверенних російських активів для відновлення та реконструкції країни та оновити власні закони, щоб забезпечити можливість використання російських активів.

"Ми звертаємося до вас із цим проханням, тому що Австралія може значно перевершити свої можливості без особливих витрат для австралійських платників податків", - ідеться в листі, який підписали колишній прем'єр-міністр Джон Говард, лідер індустрії охорони здоров'я доктор Таня Дус і преподобний Білл Крюс, служитель церкви Об'єднання і гуманіст.

Допомога Австралії Україні

Пори те, що Австралія знаходиться далеко від України, вона допомагає українцям та засудила російське вторгнення. Канберра надала військову та фінансову допомогу, відправила інструкторів для навчання українських військових.

Австралійський гірничодобувний магнат та філантроп Ендрю Форрест та його колишня дружина Нікола через свій фонд Minderoo виділили 5 млн австралійських доларів на допомогу у розмінуванні сільськогосподарських районів України.

Нещодавно стало відомо, що Австралія надає фінансову допомогу на підтримку оборони України. Йдеться про більш ніж 32 млн доларів.

Нещодавно посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявляв, що Канберра має змінити підхід до допомоги Україні та надати їй танки Abrams, а також гроші.

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