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Австралия отправит бронетехнику в Украину после запроса Зеленского

Фото: Помощь Украине от Австралии будет включать БТР Bushmaster (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Австралия направит в Украину бронетехнику местного производства по просьбе президента Владимира Зеленского. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что будут направлены машины Bushmaster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы не просто отправляем наши молитвы, мы отправляем наше оружие, мы отправляем наши боеприпасы, мы отправляем нашу гуманитарную помощь, мы отправляем все это и бронежилеты", - сказал Моррисон.

По его словам, помощь будет оправлена военно-транспортными самолетами Boeing C-17. "Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры, а также наши "Бушмастеры", - сказал он.

Зеленский попросил бронетехнику, выступая в парламенте Австралии по видеосвязи в четверг, заявив, что "мы должны держать вооруженными тех, кто борется с этим злом".

"У вас есть очень хорошая БТР "Бушмастер", которая может существенно помочь Украине, и другая техника, которая может укрепить наши позиции в вооружении, - сказал Зеленский. - Если у вас есть возможность поделиться этим с нами, мы были бы очень признательны".

Зеленский также призвал к дальнейшим санкциям против России.

Bushmaster рассчитан на перевозку и поддержку отделения пехоты из девяти человек с местом для еще одного. Он полностью кондиционирован и может работать автономно в течение трех дней.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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