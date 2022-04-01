RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Австралія відправить бронетехніку в Україну після запиту Зеленського

Фото: допомога Україні від Австралії включатиме БТР Bushmaster (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Австралія направить в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що будуть направлені машини Bushmaster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не просто відправляємо наші молитви, ми відправляємо нашу зброю, ми відправляємо наші боєприпаси, ми відправляємо нашу гуманітарну допомогу, ми відправляємо все це і бронежилети", - сказав Моррісон.

За його словами, допомога буде відправлена військово-транспортними літаками Boeing C-17. "Ми збираємося відправити наші бронетранспортери, а також наші "Бушмастери", - сказав він.

Зеленський попросив бронетехніку, виступаючи в парламенті Австралії по відеозв'язку в четвер, заявивши, що "ми повинні тримати озброєними тих, хто бореться з цим злом".

"У вас є дуже хороша БТР "Бушмастер", яка може істотно допомогти Україні, і інша техніка, яка може зміцнити наші позиції в озброєнні, - сказав Зеленський. - Якщо у вас є можливість поділитися цим з нами, ми були б дуже вдячні".

Зеленський також закликав до подальших санкцій проти Росії.

Bushmaster розрахований на перевезення і підтримку відділення піхоти з дев'яти осіб з місцем для ще одного. Він повністю кондиціонований і може працювати автономно протягом трьох днів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниАвстралия