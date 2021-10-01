UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Австралия открывает границы впервые с начала пандемии

Автор: Валерия Полищук

Правительство Австралии приняло решение открыть государственную границу впервые с начала пандемии. Открытие границ запланировано на ноябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Пора вернуть австралийцам их жизни", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Первыми возможность выезжать за границу Австралии получат жителям штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%. При этом иностранных туристов впускать в страну пока не планируют, однако в правительстве Австралии уверяют, что работают над тем, чтобы "снова приветствовать туристов на своих берегах".

Тем не менее на данный момент австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях. В частности, для выезда на работу или для визита к умирающему родственнику.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстралияКарантин