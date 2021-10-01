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Австралія відкриває кордони вперше з початку пандемії

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Австралії прийняв рішення відкрити державний кордон вперше з початку пандемії. Відкриття кордонів заплановано на листопад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Пора повернути австралійцям їх життя",-заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Першими можливість виїжджати за кордон Австралії отримають жителям Штатів, де рівень вакцинації досягне 80%. При цьому іноземних туристів впускати в країну поки не планують, проте в уряді Австралії запевняють, що працюють над тим, щоб "знову вітати туристів на своїх берегах".

Проте на даний момент австралійцям дозволено залишати країну тільки у виняткових випадках. Зокрема, для виїзду на роботу або для візиту до вмираючого родича.

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