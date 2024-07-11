Австралія оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України

Уряд Австралії вирішив надати Україні ще 250 мільйонів доларів військової підтримки. Це найбільший внесок у військові дії з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Крім фінансової допомоги, Австралія також надасть "невелику кількість" персоналу для нового командування НАТО для України, яке складатиметься з 700 осіб для навчання та допомоги у сфері безпеки.

Австралійський військовий пакет містить в собі керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття.

За словами уряду, загальна сума підтримки Австралії становить 1,3 мільярда доларів, у тому числі 1,1 мільярда для українських військових.