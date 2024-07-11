Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
Правительство Австралии решило предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки. Это самый большой вклад в военные действия с момента полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC .
Кроме финансовой помощи, Австралия также предоставит "небольшое количество" персонала для нового командования НАТО для Украины, которое будет состоять из 700 человек для обучения и помощи в сфере безопасности.
Австралийский военный пакет включает в себя управляемые ракеты, ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию обуви.
По словам правительства, общая сумма поддержки Австралии составляет 1,3 миллиарда долларов, в том числе 1,1 миллиарда для украинских военных.
Напомним, в прошлом году США и Австралия договорились создать общий разведывательный центр.
Тогда во время встречи главы МИД Австралии Пенни Вонг, министр обороны Ричарда Марлеса и государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойд Остина они совместно осудили вторжение РФ в Украину и призвали Россию "немедленно и полностью" вывести войска за пределы признанных международным сообществом границ.
К тому же в этом году Австралия решила передать 20 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины вместо угля, который ранее спрашивал Киев.
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