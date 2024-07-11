Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

Правительство Австралии решило предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки. Это самый большой вклад в военные действия с момента полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC .

Кроме финансовой помощи, Австралия также предоставит "небольшое количество" персонала для нового командования НАТО для Украины, которое будет состоять из 700 человек для обучения и помощи в сфере безопасности.

Австралийский военный пакет включает в себя управляемые ракеты, ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию обуви.