UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Австралия и Новая Зеландия восстановят "безкарантинные" поездки между собой

Автор: Андрей Василюк

Австралия и Новая Зеландия 19 апреля возобновят между собой поездки без необходимости проходить карантин после пересечения границы. Сейчас для этого есть все необходимые условия.

Об этом заявила 6 апреля премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции, передает Reuters.

Ардерн отметила, что все необходимые условия для открытия безкарантинных поездок с Австралией соблюдены.

"Успех нашей команды по контролю COVID-19 и в его сдерживании в течение последних 12 месяцев открывает возможность восстановить связь с близкими и восстановить Транс-Тасманные (Тасманово море разделяет Австралию и Новую Зеландию - ред.) путешествия", - сказала Ардерн.

Напомним, в следующем месяце Сингапур уже начнет принимать посетителей с мобильными проездными билетами, которые будут содержать цифровые COVID-сертификаты. В них должна быть информация о вакцинации владельца и результаты тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не поддерживает введение паспортов вакцинации для въезда или выезда в страны. Такая мысль продиктована неуверенностью в том, предотвращают ли прививки против COVID-19 передачу вируса, а также соображениями справедливости.

22 марта Австралия начала ускорять темпы вакцинации против COVID-19 после утверждения Канберрой местного производства вакцины от AstraZeneca. Ранее австралийская программа по вакцинации проводилась в небольшом количестве больниц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Для посещения кафе и парикмахерских: Дания ввела COVID-паспорта
В Чернигове самая тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19 за все время, - горсовет
В Британии обещают недискриминационную систему COVID-паспортов
Прогноз погоды