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Австралія та Нова Зеландія відновлять "безкарантинні" поїздки між собою

Автор: Андрій Василюк

Австралія та Нова Зеландія 19 квітня відновлять між собою поїздки без необхідності проходити карантин після перетину кордону. Наразі для цього є всі необхідні умови.

Про це заявила 6 квітня прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн на прес-конференції, передає Reuters.

Ардерн зазначила, що всі необхідні умови для відкриття безкарантинних поїздок з Австралією дотримані.

"Успіх нашої команди щодо контролю COVID-19 та у його стримуванні протягом останніх 12 місяців відкриває можливість відновити зв'язок з близькими та відновити Транс-Тасманові (Тасманове море розділяє Австралію та Нову Зеландію - ред.) подорожі", - сказала Ардерн.

Нагадаємо, наступного місяця Сінгапур вже почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати. В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни. Така думка продиктована невпевненістю в тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу, а також міркуваннями справедливості.

22 березня Австралія почала прискорювати темпи вакцинації проти COVID-19 після затвердження Канберрою місцевого виробництва вакцини від AstraZeneca. Раніше австралійська програма з вакцинації проводилась у невеликій кількості лікарень.

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