Австралия намерена открыть границы для туристов к Рождеству

Министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Дэн Техан заявил, что страна готовится к открытию своих границ к Рождеству. Власти Австралии закрыли границы в марте 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я сочувствую австралийцам, которые в этом году лишились возможности выехать за границу. Это еще одна причина, по которой все должны пройти вакцинацию, и мы должны придерживаться национального плана, согласно которому наши международные границы откроются - при таких темпах не позднее Рождества", - заявил он.

Ранее на этой неделе Техан изложил некоторые из задач, которые будут необходимы для того, чтобы привести страну на путь возобновления работы.

"Невероятно важно, что мы делаем подготовительную работу. Один из этих пунктов – это снижение национального уровня вакцинации на 80 %. По состоянию на 22 сентября, около 38 % австралийцев получили обе дозы вакцины от коронавируса", - добавил министр.