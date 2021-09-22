Австралія має намір відкрити кордони для туристів до Різдва

Міністр торгівлі, туризму та інвестицій Австралії Ден Техан заявив, що країна готується до відкриття своїх кордонів до Різдва. Влада Австралії закрила кордони в березні 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я співчуваю австралійцям, які цього року втратили можливість виїхати за кордон. Це ще одна причина, по якій всі повинні пройти вакцинацію, і ми повинні дотримуватися Національного плану, згідно з яким наші міжнародні кордони відкриються - при таких темпах не пізніше Різдва", - заявив він.

Раніше на цьому тижні Техан виклав деякі з завдань, які будуть необхідні для того, щоб привести країну на шлях відновлення роботи.

"Неймовірно важливо, що ми робимо підготовчу роботу. Один з цих пунктів - це зниження національного рівня вакцинації на 80 %. Станом на 22 вересня, близько 38% австралійців отримали обидві дози вакцини від коронавірусу", - додав міністр.