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Австралія має намір відкрити кордони для туристів до Різдва

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Середа 22 вересня 2021 11:05
Австралія має намір відкрити кордони для туристів до Різдва Фото: Австралія має намір відкрити кордони для туристів до Різдва (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр торгівлі, туризму та інвестицій Австралії Ден Техан заявив, що країна готується до відкриття своїх кордонів до Різдва. Влада Австралії закрила кордони в березні 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я співчуваю австралійцям, які цього року втратили можливість виїхати за кордон. Це ще одна причина, по якій всі повинні пройти вакцинацію, і ми повинні дотримуватися Національного плану, згідно з яким наші міжнародні кордони відкриються - при таких темпах не пізніше Різдва", - заявив він.

Раніше на цьому тижні Техан виклав деякі з завдань, які будуть необхідні для того, щоб привести країну на шлях відновлення роботи.

"Неймовірно важливо, що ми робимо підготовчу роботу. Один з цих пунктів - це зниження національного рівня вакцинації на 80 %. Станом на 22 вересня, близько 38% австралійців отримали обидві дози вакцини від коронавірусу", - додав міністр.

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