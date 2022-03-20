Австралия поставит в Украину 70 тысяч тонн угля для поддержки энергобезопасности

Правительство Австралии для поддержки энергобезопасности Украины передаст нашей стране не менее 70 тысяч тонн энергетического угля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Австралии.
Как отметила глава австралийского МИД Марис Пейн, это поможет сохранить работающие на угле электростанции и поставлять электроэнергию в энергосистему Украины, чтобы в домах был свет, отопление, продолжалась работа заводов.
Правительство Австралии работало с австралийской угольной промышленностью над поиском источников поставок. Whitehaven Coal быстро организовала отгрузку, и сейчас Сидней работает с Whitehaven и правительствами Украины и Польши, чтобы доставить груз при первой же возможности.
Затраты на уголь и его доставку в порт назначения покрывает правительство Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия выделит Украине дополнительную военную помощь на сумму 15,5 млн долларов США, а также вводит запрет на экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд.
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