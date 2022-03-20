UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австралия поставит в Украину 70 тысяч тонн угля для поддержки энергобезопасности

Фото: глава МИД Австралии Марис Пейн (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Австралии для поддержки энергобезопасности Украины передаст нашей стране не менее 70 тысяч тонн энергетического угля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Австралии.

Как отметила глава австралийского МИД Марис Пейн, это поможет сохранить работающие на угле электростанции и поставлять электроэнергию в энергосистему Украины, чтобы в домах был свет, отопление, продолжалась работа заводов.

Правительство Австралии работало с австралийской угольной промышленностью над поиском источников поставок. Whitehaven Coal быстро организовала отгрузку, и сейчас Сидней работает с Whitehaven и правительствами Украины и Польши, чтобы доставить груз при первой же возможности.

Затраты на уголь и его доставку в порт назначения покрывает правительство Австралии.

Ранее сообщалось, что Австралия выделит Украине дополнительную военную помощь на сумму 15,5 млн долларов США, а также вводит запрет на экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУкраинаАвстралияУголовное дело