Австралия поставит в Украину 70 тысяч тонн угля для поддержки энергобезопасности

Правительство Австралии для поддержки энергобезопасности Украины передаст нашей стране не менее 70 тысяч тонн энергетического угля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МИД Австралии.

Как отметила глава австралийского МИД Марис Пейн, это поможет сохранить работающие на угле электростанции и поставлять электроэнергию в энергосистему Украины, чтобы в домах был свет, отопление, продолжалась работа заводов.

Правительство Австралии работало с австралийской угольной промышленностью над поиском источников поставок. Whitehaven Coal быстро организовала отгрузку, и сейчас Сидней работает с Whitehaven и правительствами Украины и Польши, чтобы доставить груз при первой же возможности.

Затраты на уголь и его доставку в порт назначения покрывает правительство Австралии.