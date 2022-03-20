Австралія поставить в Україну 70 тисяч тонн вугілля для підтримки енергобезпеки

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МЗС Австралії.

Як зазначила глава австралійського МЗС Маріс Пейн, це допоможе зберегти працюючі на вугіллі електростанції та поставляти електроенергію в енергосистему України, щоб в будинках було світло, опалення, тривала робота заводів.

Уряд Австралії працював з австралійською вугільною промисловістю над пошуком джерел поставок. Whitehaven Coal швидко організувала відвантаження, і зараз Сідней працює з Whitehaven і Урядами України та Польщі, щоб доставити вантаж при першій же можливості.

Витрати на вугілля і його доставку в порт призначення покриває уряд Австралії.