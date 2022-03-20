Австралія поставить в Україну 70 тисяч тонн вугілля для підтримки енергобезпеки
Уряд Австралії для підтримки енергобезпеки України передасть нашій країні щонайменше 70 тисяч тонн енергетичного вугілля.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Австралії.
Як зазначила глава австралійського МЗС Маріс Пейн, це допоможе зберегти працюючі на вугіллі електростанції та поставляти електроенергію в енергосистему України, щоб в будинках було світло, опалення, тривала робота заводів.
Уряд Австралії працював з австралійською вугільною промисловістю над пошуком джерел поставок. Whitehaven Coal швидко організувала відвантаження, і зараз Сідней працює з Whitehaven і Урядами України та Польщі, щоб доставити вантаж при першій же можливості.
Витрати на вугілля і його доставку в порт призначення покриває уряд Австралії.
Раніше повідомлялося, що Австралія виділить Україні додаткову військову допомогу на суму 15,5 млн доларів США, а також вводить заборону на експорт до РФ глинозему та алюмінієвих руд.
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