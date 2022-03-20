Австралия будет выдавать визы украинским беженцам сроком до 3 лет

Австралия будет предоставлять временные гуманитарные визы для украинцев, которые были вынуждены бежать от войны. Она будет действующей до 3 лет и позволит людям работать, учиться и получать доступ к медицинскому страхованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности все украинцы, которые находятся сейчас в Австралии на основании временной визы также получат гуманитарную.

По словам министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, визовая схема позволит людям работать и получать доступ к государственной поддержке, включая Medicare, в течение трех лет.

Известно, что с 23 февраля Австралия уже предоставила около 5000 преимущественно временных виз украинцам, из которых около 750 уже прибыли в страну.

Отметим, РБК-Украина создало подборку полезных ссылок для украинцев за рубежом, где можно узнать о работе, жилье и помощи.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 25-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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